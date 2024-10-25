В Красноярске открылась выставка об археологии и искусстве Сибири

Для всего мира Сибирь — это очень большая и загадочная земля, которая на протяжении многих столетий привлекает внимание исследователей и путешественников, вдохновляет творцов. И эта выставка как рассказ, сочетающий историю и искусство, через который каждый посетитель сможет немного приоткрыть завесу тайны над нашей землей, — отметил Аркадий Зинов, министр культуры края.