В Красноярске открылась выставка об археологии и искусстве Сибири и Дальнего Востока. Она объединяет более 90 археологических артефактов из 26 национальных музеев и более 200 произведений современного искусства художников Западной и Восточной Сибири, рассказали в Правительстве края.
Археологическая составляющая выставки рассказывает о культурных традициях огромной территории — от Пермского до Приморского края, охватывает основные периоды — от неолита до средневековья. Современное искусство представлено работами художников, обращающимся к теме неоархаики в своем творчестве.
Для всего мира Сибирь — это очень большая и загадочная земля, которая на протяжении многих столетий привлекает внимание исследователей и путешественников, вдохновляет творцов. И эта выставка как рассказ, сочетающий историю и искусство, через который каждый посетитель сможет немного приоткрыть завесу тайны над нашей землей, — отметил Аркадий Зинов, министр культуры края.
Выставку «Сны Сибири» можно увидеть до 12 января 2025 года сразу на двух площадках: в Красноярском художественном музее имени В. И. Сурикова и Музейном центре «Площадь Мира».