Стало известно, в каких округах пройдет отключение отопления в Иркутске 25 октября 2024

Отключение отопления в Иркутске 25 октября 2024 в части домов двух округ необходимо для предупреждения аварийных ситуаций. Так, тепла не будет по улице микрорайон Первомайский 14а с девяти утра до пяти вечера. В Октябрьском в двух домах по Трудовой с девяти до шести, а по трем адресам на Советской до девяти вечера. Подробнее можно ознакомиться в фотокарточке ниже.