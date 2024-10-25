Стало известно, в каких округах пройдет отключение отопления в Иркутске 25 октября 2024

Отключение отопления в Иркутске 25 октября 2024 затронет часть домов сразу в двух округах. Как сообщил оператор тепловых сетей города, для проведения ремонта на сетях остановят подачу тепла в Свердловском и Октябрьском округах с девяти утра до самого вечера.
Отключение отопления в Иркутске 25 октября 2024.
— Проведем ремонт тепловой сети по улицам Трудовая, 70/2, Советская, 136 и в микрорайоне Первомайский, 14а, — сказано в сообщении.
Отключение отопления в Иркутске 25 октября 2024 в части домов двух округ необходимо для предупреждения аварийных ситуаций. Так, тепла не будет по улице микрорайон Первомайский 14а с девяти утра до пяти вечера. В Октябрьском в двух домах по Трудовой с девяти до шести, а по трем адресам на Советской до девяти вечера. Подробнее можно ознакомиться в фотокарточке ниже.
Отопление отключат на весь день в части домов в двух округах Иркутска. Фото: Оператор тепловых сетей города.