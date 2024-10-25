Певица Лобода не смогла продать билеты на свой сольный концерт на Кипре

На Кипре под угрозой срыва оказалось выступление украинской певицы Светланы Лободы из-за низкого уровня продаж билетов. Об этом сообщает сайт MK.ru.
Организаторы концерта заявили, что билеты на шоу артистки доступны для покупки во всех категориях. Их цена колеблется от 69 до 239 евро. Тем не менее, за пару дней до мероприятия большинство билетов всё ещё остаются невостребованными.
В местных интернет-чатах пользователи активно высказывают своё недовольство в связи с антироссийскими взглядами Лободы. С начала военных действий на Украине экс-участница группы «ВИА Гра» публично выражала поддержку Киеву.
Кроме того, Светлана Лобода неоднократно упоминала, что часть доходов от концертов направляется на помощь Вооружённым силам Украины. Из-за этого жители Кипра отказываются посещать её шоу, считая его политически окрашенным событием, в участии в котором они не заинтересованы.
Ранее администрация Твери не разрешила группе «Звери» провести концерт в местном спорткомплексе «Юбилейный» из-за «неоднозначной позиции артиста». Сейчас «Звери» планируют вернуть деньги тверским поклонникам, которые не смогут попасть на их концерт.