Академик РАН Покровский оценил риски заражения ВИЧ через процедуру маникюра

Жительница Пскова заявила врачам, что заразилась ВИЧ на маникюре. Эту версию оценил руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИДа ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в беседе с NEWS.ru.
По его словам, в теории такая вероятность существует. Но доказать это не представляется возможным.
«Значительно большая вероятность заразиться таким путем вирусами гепатитов В или С», — указал специалист.
Он добавил, что, обычно, все маникюрные инструменты проходят тщательную дезинфекцию. А для того, чтобы зараженная кровь попала в кровь другого человека — и та, и другая должны быть «свежими». Кроме того, потребует большое количество крови.
Напомним, что женщина узнала о своем диагнозе случайно. Многие эксперты уверены, что версия с заражением через маникюр является фантастической.
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