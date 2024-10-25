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Академик РАН Покровский оценил риски заражения ВИЧ через процедуру маникюра

Женщины, которые регулярно делают маникюр, могут заразиться вирусами гепатитов В или С".

Источник: Аргументы и факты

Жительница Пскова заявила врачам, что заразилась ВИЧ на маникюре. Эту версию оценил руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИДа ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в беседе с NEWS.ru.

По его словам, в теории такая вероятность существует. Но доказать это не представляется возможным.

«Значительно большая вероятность заразиться таким путем вирусами гепатитов В или С», — указал специалист.

Он добавил, что, обычно, все маникюрные инструменты проходят тщательную дезинфекцию. А для того, чтобы зараженная кровь попала в кровь другого человека — и та, и другая должны быть «свежими». Кроме того, потребует большое количество крови.

Напомним, что женщина узнала о своем диагнозе случайно. Многие эксперты уверены, что версия с заражением через маникюр является фантастической.

Ранее сообщалось, что многие люди продолжают верить в теории заговора, основанные на непродуманных предположениях и противоречащих науке фактах. Это происходит по трем основным причинам: базальная тревожность, нарциссизм и агрессия.