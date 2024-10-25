Небольшие дожди ожидаются в пятницу на Южном Урале

В пятницу, 25 октября, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, в горах с мокрым снегом. Температура воздуха днем составит от +3 до +8 градусов, на юге до +13. Ветер западный, северо-западный 5−10 метров в секунду, отдельные порывы до 15.
В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха днем составит от +6 до +8 градусов. Ветер западный, северо-западный 5−10 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 25 октября, у Александра, Андроника, Дениса, Ивана, Кузьмы, Лаврентия, Макара, Максимилиана, Мартина, Николая, Тараса, Феодосия, Федота.
Между прочим, 25 октября 2024 года отмечают день Андрона Звездочета. Согласно народным приметам, сегодня нужно постараться не плакать в подушку. Если это проигнорировать, то неприятности будут только умножаться.