Небольшие дожди ожидаются в пятницу на Южном Урале

В пятницу, 25 октября, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, в горах с мокрым снегом. Температура воздуха днем составит от +3 до +8 градусов, на юге до +13. Ветер западный, северо-западный 5−10 метров в секунду, отдельные порывы до 15.