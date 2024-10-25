Олбани
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небольшие дожди ожидаются в пятницу на Южном Урале

В пятницу, 25 октября, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, в горах с мокрым снегом.

Сейчас в Олбани: +9° 4 м/с 66% 758 мм рт. ст. +7°

В пятницу, 25 октября, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, в горах с мокрым снегом. Температура воздуха днем составит от +3 до +8 градусов, на юге до +13. Ветер западный, северо-западный 5−10 метров в секунду, отдельные порывы до 15.

В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха днем составит от +6 до +8 градусов. Ветер западный, северо-западный 5−10 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 25 октября, у Александра, Андроника, Дениса, Ивана, Кузьмы, Лаврентия, Макара, Максимилиана, Мартина, Николая, Тараса, Феодосия, Федота.

Между прочим, 25 октября 2024 года отмечают день Андрона Звездочета. Согласно народным приметам, сегодня нужно постараться не плакать в подушку. Если это проигнорировать, то неприятности будут только умножаться.