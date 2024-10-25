Мигрант в Приморье, выгораживая земляков, лишился свободы на три года

История началась в апреле этого года, когда мигрант решил передать 50 тысяч рублей сотруднику полиции. Он надеялся, что правоохранитель закроет глаза на нарушения режима пребывания в России людей, которых мигрант пытался с помощью взятки избавить от проблем с законом. Полицейский, однако, как раз действовал в рамках Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», и факт передачи взятки был задокументирован.