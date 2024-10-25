Мигрант в Приморье, выгораживая земляков, лишился свободы на три года

Иностранный гражданин, пытавшийся подкупить представителя власти, получил реальный срок в Приморье. Telegram-канал «Прокуратура Приморского края» сообщил, что суд Яковлевского района вынес обвинительный приговор мужчине 1984 года рождения. Его признали виновным по части 3 статьи 291 Уголовного кодекса РФ — дача взятки должностному лицу за незаконное бездействие в значительном размере.
История началась в апреле этого года, когда мигрант решил передать 50 тысяч рублей сотруднику полиции. Он надеялся, что правоохранитель закроет глаза на нарушения режима пребывания в России людей, которых мигрант пытался с помощью взятки избавить от проблем с законом. Полицейский, однако, как раз действовал в рамках Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», и факт передачи взятки был задокументирован.
Прокуратура настояла на серьезном наказании. Суд учел позицию обвинения и приговорил мужчину к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, а также назначил штраф в размере 500 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу.