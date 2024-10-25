В Омске открылась уникальная выставка о Петре I

Мероприятие прошло в рамках Дней Эрмитажа в Омске, которые в этом году посвящены сразу двум важным датам: 100-летию Государственного областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля и 5-летию Центра «Эрмитаж-Сибирь».
С приветственным словом к гостям обратился Губернатор Омской области Виталий Хоценко. Он отметил, что выставка символична и имеет большое значение для города.
«Сегодня мы часто обращаемся к имени Петра I. Его величие и свершения во многом созвучны нашему времени. Он построил великую державу, создал профессиональную армию и флот. И сегодня происходят те же процессы. Наш Президент Владимир Владимирович Путин подчёркивает, что патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны и её движению вперёд», — сказал Виталий Хоценко.
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский также поздравил всех с открытием выставки. Он отметил, что в Эрмитаже всегда была отдельная галерея, посвящённая Петру Великому. Её задача — сохранять память о Петре и всё то, что позволяет составить представление о нём и его эпохе.
«Пётр — это преодоление всех сложностей, которые были на его пути. Вся его жизнь — нам всем урок, как непросто строится история и делают её герои», — подчеркнул Михаил Пиотровский.
Выставка включает 228 предметов из собрания ведущего музея страны. Среди них личные вещи императора, предметы из его коллекций, инструменты и приборы XVII-XVIII веков, а также произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, связанные с Петром I и его окружением.
Посетители смогут увидеть «Токарню» Петра Великого, включающую изделия, созданные лично императором, а также другие любопытные экспонаты, такие как слепок ладони и посмертная маска Петра I, костюм императора, чучело его любимой собачки и многое другое.
Заведующий отделом истории русской культуры Государственного Эрмитажа Вячеслав Фёдоров отметил, что в Омской области созданы все условия для проведения выставок.
«Поздравляю вас с этой великолепной выставкой. Большинство экспонатов либо мемориальные — были у Петра или сделаны его руками, либо созданы по его прямому указанию — портреты, графика, многое другое, либо приобретено им самим», — сказал Вячеслав Фёдоров.
Выставка будет работать с 25 октября до 23 июня 2025 года.