В Омске открылась уникальная выставка о Петре I

«Сегодня мы часто обращаемся к имени Петра I. Его величие и свершения во многом созвучны нашему времени. Он построил великую державу, создал профессиональную армию и флот. И сегодня происходят те же процессы. Наш Президент Владимир Владимирович Путин подчёркивает, что патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны и её движению вперёд», — сказал Виталий Хоценко.