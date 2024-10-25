Приметы на день Андрона Звездочета: что нельзя делать 25 октября 2024 года

В пятницу, 25 октября, чтят память трех великомученников — Андроника, Тараха и Прова. Народный праздник получил название Андрон Звездочет, ведь у предков было принято наблюдать в этот день за небом и звездами.
Что можно делать 25 октября:
- хозяйки варили кашу из круп, собранный в новом урожае, а также пекли что-то из новой муки. Всеми лакомствами обязательно угощали друзей, соседей;
Что нельзя делать 25 октября:
- убираться, стирать;
- делать ремонт в жилище;
- заниматься рукоделием;
- шумно веселиться и даже громко смеяться;
Народные приметы:
- купить свечи в дом — к болезни;
- звезды как будто тусклыми стали — будет оттепель;
- кары нахохлились — морозы придут;
- если яркие звезды — ждите морозы и снег.