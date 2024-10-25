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Приметы на день Андрона Звездочета: что нельзя делать 25 октября 2024 года

В пятницу, 25 октября, чтят память трех великомученников — Андроника, Тараха и Прова.

В пятницу, 25 октября, чтят память трех великомученников — Андроника, Тараха и Прова. Народный праздник получил название Андрон Звездочет, ведь у предков было принято наблюдать в этот день за небом и звездами.

Что можно делать 25 октября:

  • хозяйки варили кашу из круп, собранный в новом урожае, а также пекли что-то из новой муки. Всеми лакомствами обязательно угощали друзей, соседей;

Что нельзя делать 25 октября:

  • убираться, стирать;
  • делать ремонт в жилище;
  • заниматься рукоделием;
  • шумно веселиться и даже громко смеяться;

Народные приметы:

  • купить свечи в дом — к болезни;
  • звезды как будто тусклыми стали — будет оттепель;
  • кары нахохлились — морозы придут;
  • если яркие звезды — ждите морозы и снег.