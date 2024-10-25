Жительница Братска получила в наследство от мужа квартиру в Подмосковье и долги

Жительнице Братска и трем ее несовершеннолетним детям досталась по наследству квартира в Подмосковном Подольске. Недвижимость завещал сибирячке ее муж, а вместе с ней и долги по кредиту за жилплощадь. Об этом сообщили в ГУФССП по Иркутской области.
— Поскольку объект недвижимости, перешедший в собственность по наследству, не являлся единственным жильем, судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об ограничении регистрационных действий, а коллегам из Московской области направлено поручение о наложении ареста на квартиру, — поделились приставы.
Чтобы не потерять недвижимость и избежать ее поется, женщина нашла необходимую сумму. Сибирячка заплатила долг в размере более 1,7 миллиона рублей и исполнительский сбор в 146 тысяч рублей. Теперь запрет на регистрацию снят.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что прокуратура начала проверку из-за информации об ограничении отпуска топлива в Бодайбо.