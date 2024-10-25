Жительница Братска получила в наследство от мужа квартиру в Подмосковье и долги

Жительнице Братска и трем ее несовершеннолетним детям досталась по наследству квартира в Подмосковном Подольске. Недвижимость завещал сибирячке ее муж, а вместе с ней и долги по кредиту за жилплощадь. Об этом сообщили в ГУФССП по Иркутской области.