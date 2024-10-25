Нерестовый запас омуля на Байкале восстанавливается впервые за пять лет

Ученые ВНИРО выявили признаки восстановления нерестового запаса омуля на Байкале впервые за пять лет. Проведенная в этом году гидроакустическая съемка показала позитивную динамику. По словам директора ВНИРО по научной работе Олега Булатова, с 2019 по 2023 год нерестовые запасы омуля находились на историческом минимуме, практически не увеличиваясь. В этом году отмечены признаки восстановления природного баланса, пишет ИА IrkutskMedia.
Эксперты предполагают, что позитивные изменения стали результатам реализации мер по защите и экологическому оздоровлению Байкала. Так, заводы Главрыбвода выпустили в озеро до 3 млрд личинок омуля с 2019 по 2023 год. В этом году — дополнительно 415 млн. В 2025—2026 годах планируется выпускать по 1 млрд в год.
В следующем году планируется провести две гидроакустические съемки запасов — весной и летом-осенью. Ученые ВНИРО собираются задействовать научно-исследовательское судно «Викентий Зайцев» на втором этапе. Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что корабль планируется ввести в эксплуатацию в первой половине 2025 года.
Кроме того, в 2025 году возможно увеличение разрешенного объема добычи омуля для любительского рыболовства. Илья Шестаков отметил, что подобное решение прорабатывается, сообщает «Российская газета» (18+).