Нерестовый запас омуля на Байкале восстанавливается впервые за пять лет

Ученые ВНИРО выявили признаки восстановления нерестового запаса омуля на Байкале впервые за пять лет. Проведенная в этом году гидроакустическая съемка показала позитивную динамику. По словам директора ВНИРО по научной работе Олега Булатова, с 2019 по 2023 год нерестовые запасы омуля находились на историческом минимуме, практически не увеличиваясь. В этом году отмечены признаки восстановления природного баланса, пишет ИА IrkutskMedia.