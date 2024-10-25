В РФ создали импортозамещающие реагенты для проведения анализов по ГОСТам

«Первый — для анализа наличия и количества селена в воде и иных жидкостях. Второй — для проведения бицинхониновой пробы, которая используется для анализа белка в клинико-диагностических лабораториях и металлов в различных сплавах, например, в хирургической стали. Третий реагент используется для анализа наличия и количества меди и никеля в сплавах, и отвечает на вопрос, какого качества эти сплавы. Четвертый реагент применяется для определения палладия, платины и других ценных элементов в различных материалах. Содержание всех этих веществ строго регламентировано ГОСТами», — отметил он.