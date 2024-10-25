В РФ создали импортозамещающие реагенты для проведения анализов по ГОСТам

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Специалисты Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава РФ разработали импортозамещающие реагенты для проведения анализа состава объектов и материалов в соответствии с государственными стандартами качества (ГОСТами), сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Руководитель лаборатории новых материалов НОПЦ ГЛТ СамГМУ Андрей Соколов отметил, что разработано четыре вида реагентов.
«Первый — для анализа наличия и количества селена в воде и иных жидкостях. Второй — для проведения бицинхониновой пробы, которая используется для анализа белка в клинико-диагностических лабораториях и металлов в различных сплавах, например, в хирургической стали. Третий реагент используется для анализа наличия и количества меди и никеля в сплавах, и отвечает на вопрос, какого качества эти сплавы. Четвертый реагент применяется для определения палладия, платины и других ценных элементов в различных материалах. Содержание всех этих веществ строго регламентировано ГОСТами», — отметил он.
По словам Соколова, ранее в России не производились такие реагенты, и лаборатории их закупали за рубежом. Кроме того, отмечается, что стоимость реагентов будет в три раза меньше, чем у импортных аналогов. «Мы смогли разработать дешевые методы синтеза из отечественного сырья, что позволяет успешно конкурировать с аналогичной импортной продукцией», — подытожил он.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе, продукты имеют паспорта качества и полностью готовы к выходу на рынок. В числе потенциальных потребителей — лаборатории по анализу воды на АЭС, лаборатории городских водоканалов, горно-обогатительных комбинатов, предприятий, производящих расходные материалы для медицины и биохимии, лаборатории по контролю качества при производстве электроники и микроэлектроники.
Проект реализуется в рамках участия СамГМУ в программе Минобрнауки России «Приоритет 2030» (национальный проект «Наука и университеты»).