Жители РФ покупали меньше осенней одежды в сентябре из-за аномального тепла

Общее количество покупок одежды для мужчин, женщин и детей практически не изменилось, если сравнивать период с 15 сентября по 20 октября в 2023 и 2024 году. Такое заявление сделали аналитики ЮMoney, центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» и Lamoda, пишет «Газета.Ru».