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Жители РФ покупали меньше осенней одежды в сентябре из-за аномального тепла

Оборот платежей увеличился на 9%, число покупателей сократилось на 14%, а средний чек поднялся на 10% и достиг 13 460 рублей.

Источник: Аргументы и факты

Общее количество покупок одежды для мужчин, женщин и детей практически не изменилось, если сравнивать период с 15 сентября по 20 октября в 2023 и 2024 году. Такое заявление сделали аналитики ЮMoney, центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» и Lamoda, пишет «Газета.Ru».

Несмотря на это, оборот платежей увеличился на 9%, число покупателей сократилось на 14%. Средний чек при этом поднялся на 10% и достиг 13 460 рублей.

«Отчасти это связано с теплым началом осени и стабильной погодой. Но мы учитываем также, что растет популярность ресейл-платформ», — указали аналитики.

Осенью чаще россияне покупали утепленные куртки, джинсы, брюки и джемперы. Возрос спрос на перчатки и жакеты.

Продажа одежды для осенне-зимнего сезона подвержена погодной волатильности. Сентябрь, будучи сухим и теплым, привел к снижению покупок таких вещей.

Ранее дизайнеры назвали модные тренды этой осени. В моде остаются многослойность, оверсайз и джинс.