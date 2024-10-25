Жители РФ покупали меньше осенней одежды в сентябре из-за аномального тепла

Общее количество покупок одежды для мужчин, женщин и детей практически не изменилось, если сравнивать период с 15 сентября по 20 октября в 2023 и 2024 году. Такое заявление сделали аналитики ЮMoney, центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» и Lamoda, пишет «Газета.Ru».
Несмотря на это, оборот платежей увеличился на 9%, число покупателей сократилось на 14%. Средний чек при этом поднялся на 10% и достиг 13 460 рублей.
«Отчасти это связано с теплым началом осени и стабильной погодой. Но мы учитываем также, что растет популярность ресейл-платформ», — указали аналитики.
Осенью чаще россияне покупали утепленные куртки, джинсы, брюки и джемперы. Возрос спрос на перчатки и жакеты.
Продажа одежды для осенне-зимнего сезона подвержена погодной волатильности. Сентябрь, будучи сухим и теплым, привел к снижению покупок таких вещей.
Ранее дизайнеры назвали модные тренды этой осени. В моде остаются многослойность, оверсайз и джинс.