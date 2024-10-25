На Украине военкомат напомнил о мобилизации мужчин старше 50 лет

«Что касается “сенсации” вокруг новости о том, что мужчины в возрасте от 50 до 60 лет не будут мобилизовываться, то отмечается, что запрета на призыв на военную службу граждан этой возрастной категории нет», — говорится в сообщении на странице учреждения в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
В ТЦК отметили, что существует постановление о мобилизации лиц определенного возраста, однако этот документ регулирует порядок призыва к определенной категории лиц и фактически предназначен лишь для служебного использования.
23 сентября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в сообщении в своем Telegram-канале утверждал, что командование сухопутных войск Украины выпустило директиву, запрещающую мобилизацию мужчин в возрасте от 50 до 60 лет без отдельного мобилизационного распоряжения.
Всеобщая мобилизация объявлена на Украине с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских соцсетях регулярно распространяются видео «силовой мобилизации» и конфликтов граждан с военкомами в разных городах, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. С 18 мая в стране вступил в силу скандальный закон об ужесточении мобилизации, а 16 июля истек срок, в течение которого украинцы должны были встать на воинский учет или уточнить военно-учетные данные. Теперь за любое из нарушений — за необновление данных, отсутствие при себе военного билета и неявку по каждой присланной повестке — налагается штраф. Начиная с 17 июля отправленная военнообязанному повестка считается врученной вне зависимости от того, получил он ее или нет.