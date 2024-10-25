На Украине военкомат напомнил о мобилизации мужчин старше 50 лет

Всеобщая мобилизация объявлена на Украине с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских соцсетях регулярно распространяются видео «силовой мобилизации» и конфликтов граждан с военкомами в разных городах, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. С 18 мая в стране вступил в силу скандальный закон об ужесточении мобилизации, а 16 июля истек срок, в течение которого украинцы должны были встать на воинский учет или уточнить военно-учетные данные. Теперь за любое из нарушений — за необновление данных, отсутствие при себе военного билета и неявку по каждой присланной повестке — налагается штраф. Начиная с 17 июля отправленная военнообязанному повестка считается врученной вне зависимости от того, получил он ее или нет.