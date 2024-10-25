В РСТ посоветовали путешествовать в межсезонье, чтобы сэкономить

Тем, кто хочет отдохнуть экономно, стоит обратить внимание на туры в межсезонье, отметил в беседе с aif.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
По его словам, в последние несколько лет цены на туристический отдых ежегодно повышаются на 10−20%.
«При этом спрос на путешествия не падает, а только становится больше», — отметил он.
Как объяснил Горин, есть несколько способов сделать свой отдых дешевле. Он отметил, что цены на туры в межсезонье цены ниже, чем в пиковые месяцы. Кроме того, эксперт порекомендовал обратить внимание на акции раннего бронирования, скидки по которому могут доходить до 40%. Также помочь сэкономить могут туристические пакеты, включающие и авиабилеты, и отель.
Кроме того, Горин рассказал, что среди зарубежных направлений этой осенью у российских туристов лидирует Турция.