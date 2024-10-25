Прямой авиарейс вновь свяжет Владивосток и Шеньян

«Между Приморским краем и провинцией Ляонин выполняются хорошие маршруты, связанные с туристическим потоком. Только авиарейсами было перевезено 22 тысячи пассажиров. Я думаю, что перед нами стоят задачи в том числе запустить рейс Владивосток-Шеньян, чтобы увеличить поток туристов и создать в Шеньяне хаб. Так приморские туристы могли перемещаться в другие города Китая или страны. Шеньян — очень удобная для этого площадка, которая стала бы выгодной обоим регионам», — заявил Губернатор Приморского края.