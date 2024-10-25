Прямой авиарейс вновь свяжет Владивосток и Шеньян

Как уточнил во время встречи Олег Кожемяко, летом этого года был возобновлен авиарейс Владивосток-Далянь. Его пассажирами уже стали 22 тысячи человек. Следующий шаг — возобновление рейса Владивосток-Шеньян, который ранее также пользовался популярностью у российских и китайских жителей.
«Между Приморским краем и провинцией Ляонин выполняются хорошие маршруты, связанные с туристическим потоком. Только авиарейсами было перевезено 22 тысячи пассажиров. Я думаю, что перед нами стоят задачи в том числе запустить рейс Владивосток-Шеньян, чтобы увеличить поток туристов и создать в Шеньяне хаб. Так приморские туристы могли перемещаться в другие города Китая или страны. Шеньян — очень удобная для этого площадка, которая стала бы выгодной обоим регионам», — заявил Губернатор Приморского края.
В сфере экспорта Олег Кожемяко предложил китайским партнерам обратить внимание на высококачественный мед приморских производителей и лучшую в мире борную кислоту от Дальнегорского ГОКа. В области культуры Приморский край готов предложить китайским гостям огромный творческий потенциал края. В первую очередь он представлен Мариинским театром. Очередную премьеру китайские зрители смогут увидеть с 21 по 23 декабря на сцене Ляонинского балетного театра. Там состоится показ спектакля «Щелкунчик».
Хао Пэн поддержал предложения Олега Кожемяко и попросил направить перечень предложений для дальнейшей их проработки, отмечает пресс-служба краевого кабмина.
Глава Приморья пригласил властей провинции Ляонин и китайских бизнесменов принять участие в Инвестиционно-промышленном форуме, который пройдет во Владивостоке 25 ноября этого года. Как отметил Олег Кожемяко, форум станет удобной площадкой для дальнейших переговоров между предприятиями наших регионов.