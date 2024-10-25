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Психолог объяснила, почему девушка из Новосибирска ела свои волосы

Из желудка 19-летней сибирячки достали комок волос весом более двух килограммов.

Источник: Om1 Новосибирск

Накануне стало известно, что врачи из Новосибирска удалили из желудка 19-летней девушки двухкилограммовый безоар, который образовался из-за поедания волос на протяжении трёх лет.

Это редкое состояние, известное как синдром Рапунцель, является не только физической проблемой, но и серьёзным психологическим расстройством. Психолог Юлия Перепелкина объяснила, что такое поведение обычно возникает у детей и подростков, пытающихся справиться с тревогой, стрессом или одиночеством.

«Это расстройство часто связано с внутренними переживаниями, которые трудно выразить словами. Люди, страдающие синдромом Рапунцель, не всегда осознают, что их действия вредны для здоровья. Такие действия могут быть проявлением попыток справиться с эмоциональной перегрузкой, низкой самооценкой или подавленностью», — цитирует специалиста «АиФ Новосибирск».

Синдром Рапунцель относится к категории трихофагии — расстройства, при котором человек склонен поедать волосы. Это опасное состояние может долгое время не проявляться симптомами, пока желудок не наполняется волосами настолько, что это вызывает проблемы с пищеварением, как в случае новосибирской девушки. Как правило, пациенты обращаются к врачам только тогда, когда начинают проявляться симптомы, такие как рвота, истощение и невозможность переваривать пищу.

Психолог также указала, что подобные расстройства чаще встречаются у людей, которые сталкиваются с недостатком эмоциональной поддержки в детстве или страдают от хронического стресса. Важно вовремя замечать изменения в поведении детей и подростков, такие как замкнутость или попытки изоляции. Эти признаки могут свидетельствовать о глубокой внутренней тревоге, которая со временем может перерасти в опасные привычки.

здоровье