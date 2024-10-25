Психолог объяснила, почему девушка из Новосибирска ела свои волосы

Синдром Рапунцель относится к категории трихофагии — расстройства, при котором человек склонен поедать волосы. Это опасное состояние может долгое время не проявляться симптомами, пока желудок не наполняется волосами настолько, что это вызывает проблемы с пищеварением, как в случае новосибирской девушки. Как правило, пациенты обращаются к врачам только тогда, когда начинают проявляться симптомы, такие как рвота, истощение и невозможность переваривать пищу.