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В РЭК прокомментировали повышение предельных тарифов на проезд в Омске

В РЭК рассказали, как изменение предельного тарифа на проезд скажется на перевозчиках.
Источник: Комсомольская правда

В четверг, 24 октября 2024 года, Региональная энергетическая комиссия Омской области (РЭК) прокомментировала повышение предельных тарифов на перевозку пассажиров в районных автобусах, которое планируется с 1 января 2025 года.

В пресс-службе РЭК пояснили, что предельные тарифы на перевозку пассажиров необходимы для расчёта субсидий перевозчикам. Недостающие средства компенсируются из местного бюджета тем перевозчикам, которые подтвердили свои расходы. При этом стоимость проезда для пассажиров не меняется.

Размер платы за проезд в целях социальной поддержки граждан в городе Омске устанавливается решением Омского городского Совета, а в муниципальных районах — Советами городского поселения.

На сегодняшний день стоимость проезда в Большереченском, Тевризском, Тарском, Кормиловском и Исилькульском муниципальных районах составляет от 25 до 36 рублей за поездку.