В РЭК прокомментировали повышение предельных тарифов на проезд в Омске

В пресс-службе РЭК пояснили, что предельные тарифы на перевозку пассажиров необходимы для расчёта субсидий перевозчикам. Недостающие средства компенсируются из местного бюджета тем перевозчикам, которые подтвердили свои расходы. При этом стоимость проезда для пассажиров не меняется.