РИА: мужчина, убивший писательницу Кирсанову, находился в России нелегально

Трагедия случилась в ночь на 20 октября в квартире Раисы Кирсановой в доме на Открытом шоссе на востоке Москвы. В полицию обратились жильцы подъезда, которые сообщили о подозрительном мужчине, который ходил по этажам и стучал в двери.