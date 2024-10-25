Дожди ждут жителей Омской области на выходных

В субботу, 26 октября, температура воздуха в регионе днём будет в пределах от +6 до +11 градусов. В воскресенье, 27 октября — от +4 до +9. В ночь на субботу столбики термометров покажут от 0 до +5 градусов, в ночные часы воскресенья — от −1 до +4.