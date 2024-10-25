Дожди ждут жителей Омской области на выходных

Таков прогноз синоптиков Обь-Иртышского УГМС.
В субботу, 26 октября, температура воздуха в регионе днём будет в пределах от +6 до +11 градусов. В воскресенье, 27 октября — от +4 до +9. В ночь на субботу столбики термометров покажут от 0 до +5 градусов, в ночные часы воскресенья — от −1 до +4.
Небольшие, а местами и умеренные дожди, также пройдут и сегодня, 25 октября. Днём воздух прогреется до +7…+12 градусов. Кроме того в пятницу на большей части территории Омской области ожидается сильный ветер. Его скорость местами будет достигать 20 м/с.
В выходные скорость ветра не превысит 10 м/с. Атмосферное давление 25 октября будет сильно расти, 26 и 27 октября — останется без изменений.