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Дожди ждут жителей Омской области на выходных

На выходных в Омской области будет дождливо.

Сейчас в Олбани: +9° 3 м/с 66% 758 мм рт. ст. +7°
Источник: Reuters

Таков прогноз синоптиков Обь-Иртышского УГМС.

В субботу, 26 октября, температура воздуха в регионе днём будет в пределах от +6 до +11 градусов. В воскресенье, 27 октября — от +4 до +9. В ночь на субботу столбики термометров покажут от 0 до +5 градусов, в ночные часы воскресенья — от −1 до +4.

Небольшие, а местами и умеренные дожди, также пройдут и сегодня, 25 октября. Днём воздух прогреется до +7…+12 градусов. Кроме того в пятницу на большей части территории Омской области ожидается сильный ветер. Его скорость местами будет достигать 20 м/с.

В выходные скорость ветра не превысит 10 м/с. Атмосферное давление 25 октября будет сильно расти, 26 и 27 октября — останется без изменений.