Скульптура бронзового грифона появилась у здания администрации в Саянске

— Необходимо отметить, что на обсуждение в администрации было предложено несколько общественных пространств, но только одно из них отвечало требованиям сохранности скульптуры от вандализма, поскольку на выбранном месте грифон будет под постоянным видеонаблюдением, — пояснил градоначальник.