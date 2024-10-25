Скульптура бронзового грифона появилась у здания администрации в Саянске

Темой обсуждений последних дней в Саянске стал грифон. Точнее бронзовая скульптура, которую установили у здания администрации. Об этом в своем тг-канале сообщил мэр города Александр Ермаков.
— Необходимо отметить, что на обсуждение в администрации было предложено несколько общественных пространств, но только одно из них отвечало требованиям сохранности скульптуры от вандализма, поскольку на выбранном месте грифон будет под постоянным видеонаблюдением, — пояснил градоначальник.
Так, бронзовый грифон теперь обрел постоянный дом по адресу микрорайон Олимпийский 30.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске продолжается ремонт трубопровода по улице Ширямова.