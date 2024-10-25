Более 2,4 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю в Ангарске

В Ангарске отмечают рост заболеваемости ОРВИ. Так, за предыдущую неделю в городе нефтехимиков слегло более 2,4 тысячи человек. При этом большая часть — 1573 человека — дети до 14 лет. Также пошел рост внебольничной пневмонии. В октябре диагноз подтвердился у 296 горожан. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ангарского округа.