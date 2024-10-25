Более 2,4 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю в Ангарске

В Ангарске отмечают рост заболеваемости ОРВИ. Так, за предыдущую неделю в городе нефтехимиков слегло более 2,4 тысячи человек. При этом большая часть — 1573 человека — дети до 14 лет. Также пошел рост внебольничной пневмонии. В октябре диагноз подтвердился у 296 горожан. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ангарского округа.
— Среди возбудителей внебольничной пневмонии преобладает микоплазма. По последним исследованиям, провоцировать это заболевание могут, в том числе вейпы. Курение электронных сигарет нарушает защитную функцию дыхательной системы, поэтому чаще болеют подростки, — подчеркнула замначальника территориального отдела Роспотребнадзора в округе Ольга Товкач.
Медики отмечают, что часть заболевших не обращается в больницы, а занимается самолечением. В поликлиниках введен масочный режим среди работников и разграничивают потоки пациентов. В учебных заведениях следят за количеством заболевших. В администрации округа рекомендовали воздержаться от массовых мероприятий.
Что касается гриппа, то в округе идет прививочная кампания. Уже привито более 69 тысяч человек.