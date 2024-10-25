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Суд наложил арест на 70 счетов экс-замначальника управления ВВ МВД Долгих

Арестованы драгоценности — почти 160 женских украшений из желтого, белого и красного золота.

Источник: Аргументы и факты

Следствие продолжает расследовать дело экс-замначальника управления строительства и расквартирования главкомата внутренних войск МВД России Игоря Долгих. Суд в рамках дела наложил аресты, сообщает РИА Новости.

Так, арестованы денежные средства Долгих, которые находятся на 70 банковских счетах. Деньги лежали в ВТБ и Сбербанке.

Кроме того, арестовано около 15 квартир бывшего замначальника. Жилые помещения находились в поселении Сосенское.

Аресту подверглись и драгоценности. Их было более 160 штук — украшения из желтого, белого и красного золота, в частности цепи, колье, кольца, браслеты, подвески, серьги, часы. Все они были найдены при обыске в квартирах Долгих. Вероятно, ювелирка также была получена преступным путем.

Напомним, что Долгих был арестован в ноябре 2022 года. Его обвиняют по факту получения взятки в особо крупном размере.