Суд наложил арест на 70 счетов экс-замначальника управления ВВ МВД Долгих

Аресту подверглись и драгоценности. Их было более 160 штук — украшения из желтого, белого и красного золота, в частности цепи, колье, кольца, браслеты, подвески, серьги, часы. Все они были найдены при обыске в квартирах Долгих. Вероятно, ювелирка также была получена преступным путем.