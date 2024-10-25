В РПЦ допустили возможность отпевания детей, доведенных до самоубийства

Церковные лидеры напомнили, что осознанное самоубийство считается «серьезным грехом, мешающим проведению церковных заупокойных обрядов для лиц, лишивших себя жизни». При этом подчеркивается, как важно учитывать непостоянство психики подростков и детей, а также их уязвимость перед внешними манипулятивными воздействиями.