В РПЦ допустили возможность отпевания детей, доведенных до самоубийства

Священный синод Русской Православной Церкви разрешил проводить отпевание детей и подростков, совершивших самоубийство под воздействием так называемых «групп смерти» или иных разрушительных факторов. Был также утвержден регламент рассмотрения заявок на проведение таких обрядов. Это решение закреплено в постановлении синода.
Синод отмечает, что проблема преднамеренного доведения молодых людей до самоубийства посредством шантажа, манипуляции или использования иных деструктивных методов, подавляющих критическое мышление, становится все более актуальной.
Церковные лидеры напомнили, что осознанное самоубийство считается «серьезным грехом, мешающим проведению церковных заупокойных обрядов для лиц, лишивших себя жизни». При этом подчеркивается, как важно учитывать непостоянство психики подростков и детей, а также их уязвимость перед внешними манипулятивными воздействиями.
Согласно решению синода, вопрос о возможности проведения церковного отпевания и поминовения ребенка или подростка, совершившего самоубийство, решается епархиальным архиереем или его представителем, уполномоченным изучить подобные случаи. Процесс анализа может включать допросы свидетелей, изучение заключений правоохранительных органов и результатов психолого-педагогических экспертиз, если такие данные доступны.
«В любой ситуации священнику надлежит проявить сострадание родственникам скончавшегося, обратив к ним слова утешения», — подчеркивается в решении синода.
Ранее в РПЦ объяснили, кто не может стать крестными родителями. В частности, ими не могут стать люди, которые занимаются постыдным ремеслом: например, блудницы и разбойники.