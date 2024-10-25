Праздник Иерусалимской иконы Божией Матери: что категорически нельзя делать 25 октября

По преданию, она была написана святым евангелистом Лукой в 15 год после Вознесения Иисуса Христа в Гефсимании.
«Этот образ на Руси издавна очень любили. Он считался одной из важнейших святынь христианского мира, поскольку был написан евангелистом Лукой во время его приезда в Иерусалим. Из столицы Израиля в 463 году икону перевезли в Византию. Почти 300 лет она находилась во Влахернской церкви — той, где были собраны святыни Пресвятой Богородицы и где позже блаженный Андрей увидит явление Царицы Небесной», — рассказали в Челябинской епархии.
В 988 году император Лев IV подарил образ равноапостольному князю Владимиру в память о его крещении в Корсуни. В свою очередь святой передал Иерусалимский образ новгородцам, когда уже они приняли христианство. А в 1571 году царь Иоанн Грозный перенес икону в Московский Успенский собор.
В Челябинске в честь Иерусалимской иконы освящен домовый храм в стенах юридического колледжа, строится новая церковь на Комсомольском проспекте.
Иерусалимский образ Божией Матери почитается православными как чудотворный, перед которым молятся об исцелении от телесных недугов и душевных ран. Считается, что особенно сильна помощь при заболевании глаз и параличе.
Также к образу Иерусалимской Богоматери обращаются в минуты скорби и отчаяния, просят помощи во время стихийных бедствий и пожаров. Перед иконой принято молиться о спасении и помощи путешественникам в их странствиях.
Также 25 октября в православном календаре — день памяти трех святых мучеников, Прова, Тараха и Андроника, пострадавших за веру при императоре Диоклетиане. В народном календаре этот день известен как день Андрона Звездочета.
Народные приметы на 25 октября. Яркие звезды предвещали морозы, тусклые — оттепель, а мерцающие сулили перемену погоды. Падающая звезда предвещала сухой, но ветреный год. Слабый ветер и в одном направлении — к пасмурной погоде на долгие дни. Перелетные птицы низко к земле летят — зима будет ранняя и суровая.
Что нельзя делать 25 октября. Нельзя громко смеяться — иначе потом будет много слез. Запрещалось обижать кого-либо, в том числе животных — считалось, что это приведет к нищете и безденежью. В этот день не покупали свечи для дома в церкви — чтобы не навлечь болезнь.