Праздник Иерусалимской иконы Божией Матери: что категорически нельзя делать 25 октября

«Этот образ на Руси издавна очень любили. Он считался одной из важнейших святынь христианского мира, поскольку был написан евангелистом Лукой во время его приезда в Иерусалим. Из столицы Израиля в 463 году икону перевезли в Византию. Почти 300 лет она находилась во Влахернской церкви — той, где были собраны святыни Пресвятой Богородицы и где позже блаженный Андрей увидит явление Царицы Небесной», — рассказали в Челябинской епархии.