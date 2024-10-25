Супруга губернатора Омской области Виталия Хоценко создала свой Telegram-канал

«Друзья, приняла решение создать телеграм-канал. Омск — прекрасный город с множеством интересных событий! Более чем за год жизни здесь мне удалось познакомиться с восхитительными людьми, которые неравнодушны к родному региону. О них и не только буду писать в своем канале», — обратилась к подписчикам жена главы региона.