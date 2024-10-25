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Супруга губернатора Омской области Виталия Хоценко создала свой Telegram-канал

Алена Хоценко рассказала о том, почему решила завести свою страничку в популярном мессенджере и уже опубликовала первый пост.
Источник: Комсомольская правда

Супруга губернатора Омской области Виталия Хоценко создала свой Telegram-канал. Об этом решении Алёна Хоценко рассказала накануне.

«Друзья, приняла решение создать телеграм-канал. Омск — прекрасный город с множеством интересных событий! Более чем за год жизни здесь мне удалось познакомиться с восхитительными людьми, которые неравнодушны к родному региону. О них и не только буду писать в своем канале», — обратилась к подписчикам жена главы региона.

Первый пост супруга губернатора Омской области посвятила центру для поддержки особенных детей «Дитя Вселенной». Здесь открылся зал для занятий с использованием специализированного оборудования, закупленного благодаря победе во Всероссийском конкурсе «Центры новых возможностей».

Как рассказала Алёна Хоценко, малыши с удовольствием играют в «умной» песочнице, изучают планеты с помощью покрытия с искусственным интеллектом, занимаются спортивными упражнениями на скалодроме с цифровым проектором виртуальной реальности.

Она отметила, что вместе с Уполномоченным по правам ребенка в Омской области Елизаветой Степкиной они обсудили дальнейшие планы развития Центра. В частности создание инфраструктуры для формирования у деток ИТ-навыков.