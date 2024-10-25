Компенсации, повестки и соцсети: какие законы начнут действовать в ноябре

В ноябре в России начнут действовать шесть новых законов. Они будут касаться практически всех россиян.
В РФ с 1 ноября 2024 года начнут действовать шесть федеральных законов, рассказала юрист Ирина Сивакова.
Изменятся официальные правила майнинга и цифровой валюты. Право на занятие майнингом смогут получить лишь юридические лица и ИП, которые получили регистрацию на российской территории и были включены в специальный реестр Минцифры. При этом важно, чтобы энергия, затрачиваемая для этой деятельности, не превышала лимиты потребления.
Иначе майнеров будут отключать от электроснабжения, ведь они станут создавать дефицит мощности в регионе. Майнингом не смогут заниматься те, кто имеет судимость за экономические, тяжкие умышленные и государственные преступления.
Начнет действовать новая редакция единого стандарта компенсаций льготникам расходов, понесенных в связи с оплатой коммунальных услуг. Также будет введено требование: орган социальной защиты, который решает, назначить компенсацию или отказать в ней, должен пользоваться сведениями из ГИС ЖКХ. Они помогут выяснить, есть ли у гражданина долги по оплате ЖКУ за последние три года.
Также изменяются правила деятельности социальных сетей и сервисов мгновенных сообщений. С 1 ноября организаторами мессенджеров будут блокироваться сообщения от тех пользователей, что не определяются данным сервисом, если абонент не давал согласия получать подобные сообщения.
Также пользователи, имеющие аудиторию, превышающую 10 000 человек, должны будут размещать на личной странице данные о том, что их включили в соответствующий Роскомнадзор.
Начнет действовать электронный реестр воинского учета. Тех, кто будет в него внесен, начнут уведомлять с помощью портала госуслуг.
Изменятся размеры комиссий за переводы средств между россиянами с помощью систем быстрых платежей (СБП). Если гражданин переведет деньги другому гражданину — на счет в ином банке или на электронный кошелек — придется выплатить комиссию в 0,5%. Но ее размер не должен превышать 1500 рублей, если в течение месяца сумма переводов будет больше 100 тысяч рублей.
Ежегодная выплата ожидает почетных доноров. Она будет назначаться им с 30 ноября в проактивном режиме. Это значит, что не понадобится письменно обращаться в орган социальной защиты. Деньги будут начисляться в автоматическом режиме, сообщила юрист в телеграм-канале «Юридические тонкости».