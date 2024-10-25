Компенсации, повестки и соцсети: какие законы начнут действовать в ноябре

Начнет действовать новая редакция единого стандарта компенсаций льготникам расходов, понесенных в связи с оплатой коммунальных услуг. Также будет введено требование: орган социальной защиты, который решает, назначить компенсацию или отказать в ней, должен пользоваться сведениями из ГИС ЖКХ. Они помогут выяснить, есть ли у гражданина долги по оплате ЖКУ за последние три года.