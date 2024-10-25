«Родился в семье военных»: уфимец Ильдар Минигалиев посмертно получил орден от президента России

В Уфе прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Ильдаром Минигалиевым. Об этом рассказала пресс-служба администрации Кировского района.
Ильдар Мансурович родился в семье военных. Был детским тренером по тхэквондо. Родные и близкие вспоминают его как доброго, честного и светлого человека с открытой душой. Отправиться на СВО он решил в прошлом году.
Мужчины не стало во время боевых действий. Ему было 56 лет. Указом президента России Владимира Путина военнослужащего посмертно удостоили Ордена Мужества.
— Орден передан на вечное хранение матери солдата. Его гибель — большая утрата для всех, его семьи, близких, друзей. Выражаем искренние соболезнования семье и близким, — заявили в пресс-служба Кировского района Уфы.
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