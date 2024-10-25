Собянин уверен, что Москва стала лучшим городом Земли

Он выразил уверенность, что наличие в стране города мирового уровня — это конкурентное преимущество. «Это достояние, потому что оно генерирует совершенно другие объемы инноваций, производительности труда, динамику развития и там, где есть крупные мировые города, там в целом с экономикой все в порядке», — подчеркнул мэр, напомнив, что 60% мирового валового внутреннего продукта производится в городах-миллионниках. Производительность же труда в экономике Москвы, по словам Собянина, в сравнении с небольшими городами выше в разы.