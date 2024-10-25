Собянин уверен, что Москва стала лучшим городом Земли

«Когда начали понимать, что можем претендовать на [звание] “Лучший город Земли”, мы сделали эту цель своей стратегией», — сказал мэр.
По его словам, составляющие факторы этой стратегии — это мощная экономика, хорошая экология, доступное и качественное образование и здравоохранение, а также комфортный транспорт и благоустройство. «Если раньше это были лозунги, то теперь мы видим, что нам это по плечу», — пояснил Собянин.
Он выразил уверенность, что наличие в стране города мирового уровня — это конкурентное преимущество. «Это достояние, потому что оно генерирует совершенно другие объемы инноваций, производительности труда, динамику развития и там, где есть крупные мировые города, там в целом с экономикой все в порядке», — подчеркнул мэр, напомнив, что 60% мирового валового внутреннего продукта производится в городах-миллионниках. Производительность же труда в экономике Москвы, по словам Собянина, в сравнении с небольшими городами выше в разы.
Говоря о дальнейшей стратегии развития города, мэр признался, что выстраивалась она по мере решения тех или иных задач, стоявших перед мегаполисом. «Стратегия — это не то, что нарисовали на чистом листе, некое светлое будущее — это продолжение нашей работы, наших программ, нашего видения города», — заключил мэр.