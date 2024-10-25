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Эксперт Шихов предупредил об окончании затоков тепла в Пермский край

В Прикамье ожидается постепенное походание.

Сейчас в Олбани: +8° 3 м/с 71% 758 мм рт. ст. +7°
Источник: Аргументы и факты

Эксперт, доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов предупредил об окончании затоков тепла в Пермский край.

Информацию о характере формирования погоды в регионе в ближайшие две недели он разместил в своём телеграм-канале «Опасные природные явления Пермского края». Андрей Шихов уточнил, что 24 октября на юго-западе Прикамья установилась 10-градусная температура, а на северо-западе столбик термометра поднялся выше 10 градусов. Эксперт предполагает, что это последние повышения температуры воздуха в Пермском крае.

«Вполне возможно, что это последнее в нынешнем году достижение отметки +10˚. До конца октября хотя и будет теплее нормы, но сильных затоков тепла с юга или юго-запада (которые могли бы привести к достижению отметки +10˚) не просматривается. А для ноября +10˚ это уже нечастое событие, которое происходит раз в 4−5 лет (в последние годы было в 2006, 2013, 2019 и 2023 гг. в основном на юге края)», — рассказал он.

По данным эксперта, несмотря на отсутствие затока тёплого воздуха в Прикамье, резкое похолодание в Пермском крае маловероятно. Предполагается, что оно будет постепенным, а осадки при этом будут слабыми. При этом 26 октября дождь может соединиться с мокрым снегом.