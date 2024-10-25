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Дорожники круглосуточно посыпают дороги в Братске

Работают пять комбинированных дорожных машин.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске дорожники днем и ночью посыпают проезжую часть противогололедными смесями. Как сообщает «Байкал 24» со ссылкой на администрацию северной столицы Иркутской области, в работе задействованы пять комбинированных машин.

— Дороги посыпали с помощью пяти комбинированных дорожных машин в Центральном районе и четырех в Падунском и Правобережном районе. Также работали два фронтальных погрузчика, — пишет информационное агентство.

Обработка дорог запланирована во всех районах города. Посыпать будут 11 машин, а в дневное время ещё и работники дорожных служб. Они посыпают тротуары и пешеходные переходы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарском городском округе отмечают прирост заболевших ОРВИ.