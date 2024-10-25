Дорожники круглосуточно посыпают дороги в Братске

В Братске дорожники днем и ночью посыпают проезжую часть противогололедными смесями. Как сообщает «Байкал 24» со ссылкой на администрацию северной столицы Иркутской области, в работе задействованы пять комбинированных машин.
— Дороги посыпали с помощью пяти комбинированных дорожных машин в Центральном районе и четырех в Падунском и Правобережном районе. Также работали два фронтальных погрузчика, — пишет информационное агентство.
Обработка дорог запланирована во всех районах города. Посыпать будут 11 машин, а в дневное время ещё и работники дорожных служб. Они посыпают тротуары и пешеходные переходы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарском городском округе отмечают прирост заболевших ОРВИ.