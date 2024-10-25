В регионах появились новые банкноты номиналом пять тысяч рублей

БАРНАУЛ/ПЕРМЬ, 25 окт — РИА Новости. Банкноты номиналом пять тысяч рублей начали появляться в регионах России, в частности, они появились в Алтайском и Пермском краях, сообщили РИА Новости в местных отделениях Банка России.
«В июне 2022 года Банк России представил модернизированную банкноту номиналом 100 рублей, в октябре 2023 года — номиналом 5 000 рублей. И эти банкноты 5 000 рублей уже поступили к нам в регион (Алтайский край — ред). Они запущены в обращение. Количество озвучить не можем, но будет происходить постепенное обновление старых банкнот новыми. Это не быстрый процесс», — рассказала агентству эксперт отделения Барнаул «Банка России» Юлия Лужнова.
Эксперт отметила, что в оформлении модернизированных банкнот используется символика федеральных округов. На лицевой стороне представлены памятники столицы округа, на оборотной стороне — достопримечательности регионов, входящих в состав федеральных округов. На пятитысячной обновленной банкноте изображены достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа. На лицевой стороне банкноты — стела «Европа — Азия», на оборотной — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске.
«Эмиссия новых модернизированных банкнот номиналом пять тысяч рублей в Пермском крае началась. Банкноты постепенно поступают в денежное обращение через кредитные организации», — сообщили РИА Новости в отделении Банка России по Пермскому краю.
«Обновленные банкноты содержат усиленный защитный комплекс. Это защита от мошенников. Обозначу, что ни в коем случае не следует покупать у кого-то новые банкноты. Это не памятные купюры. Это привычные нам деньги будут, только с обновленным дизайном. Банкноты старого образца останутся законным средством платежа и после введения новых банкнот в обращение. Они будут выходить из активного оборота постепенно, естественным путем из-за обветшания: износа и загрязнения», — отметила Лужнова.
По словам Лужновой, в России планируется до 2025 года поэтапно модернизировать банкноты образца 1997 года, включая 10, 50, 500 и 1000 рублей. Будет усовершенствован их защитный комплекс и разработан новый дизайн. Символы для изображения на обновленных банкнотах отбираются с учетом экспертного мнения. Дизайн банкнот утверждает Совет директоров Банка России.