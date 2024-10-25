В регионах появились новые банкноты номиналом пять тысяч рублей

БАРНАУЛ/ПЕРМЬ, 25 окт — РИА Новости. Банкноты номиналом пять тысяч рублей начали появляться в регионах России, в частности, они появились в Алтайском и Пермском краях, сообщили РИА Новости в местных отделениях Банка России.

«В июне 2022 года Банк России представил модернизированную банкноту номиналом 100 рублей, в октябре 2023 года — номиналом 5 000 рублей. И эти банкноты 5 000 рублей уже поступили к нам в регион (Алтайский край — ред). Они запущены в обращение. Количество озвучить не можем, но будет происходить постепенное обновление старых банкнот новыми. Это не быстрый процесс», — рассказала агентству эксперт отделения Барнаул «Банка России» Юлия Лужнова.

Эксперт отметила, что в оформлении модернизированных банкнот используется символика федеральных округов. На лицевой стороне представлены памятники столицы округа, на оборотной стороне — достопримечательности регионов, входящих в состав федеральных округов. На пятитысячной обновленной банкноте изображены достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа. На лицевой стороне банкноты — стела «Европа — Азия», на оборотной — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске.

«Эмиссия новых модернизированных банкнот номиналом пять тысяч рублей в Пермском крае началась. Банкноты постепенно поступают в денежное обращение через кредитные организации», — сообщили РИА Новости в отделении Банка России по Пермскому краю.

Представитель пермского отделения уточнил, что более-менее массово новые банкноты начнут появляться в обращении на территории региона с ноября-декабря. Банкам необходимо провести технические мероприятия по подготовке банкоматов и других устройств к работе с модернизированными банкнотами. При этом старые банкноты образца 1997 года будут находиться в обращении наравне с новыми еще несколько лет и постепенно вытеснятся ими из обихода.