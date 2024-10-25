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Белорусский ученый назвал единственный способ проверки меда на подлинность

Ученый-пчеловод сказал, что подлинность меда установит только лабораторный анализ.

Источник: Комсомольская правда

О способах проверки меда на подлинность в интервью БелТА рассказал руководить лаборатории пчеловодства Института плодоводства Национальной академии наук Беларуси Дмитрий Рахматулин.

«Все рекомендации, распространенные сегодня в интернете, — химические карандаши, капанье йода и другое — являются лжепрактиками», — подчеркнул специалист.

Дмитрий Рахматулин отметил, что тягучесть меда, то как он льется, тоже не может свидетельствовать о его качестве и натуральности, а указывает лишь на влажность продукта.

Фальсифицированный мед или настоящий можно сказать только после проведения лабораторных исследований, подчеркнул специалист и заверил, что в последние годы и на прилавках магазинов, и на рынках в Беларуси явных подделок нет.

«Но тем, кто все же отличается особым недоверием, я бы рекомендовал обращаться в специализированные точки продаж меда или сотрудничать напрямую с пчеловодом. Качественного меда в нашей стране много», — отметил Дмитрий Рахматулин.

Кстати, белорусский ученый назвал мед для сердечников, а еще богатый природным аспирином (здесь подробнее).