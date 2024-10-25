Когда в Челябинской области дождь перейдёт в мокрый снег, рассказали синоптики

В пятницу, 25 октября, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, днём в отдельных районах пройдут небольшие дожди, в горах — с мокрым снегом. Температура воздуха днём +5…+10°, в горах и низинах — 0,+5°. В Челябинске — преимущественно без осадков, столбики термометров поднимутся до +8…+10 градусов.
В выходные в регионе продолжит понемногу холодать — максимум до +8 и +7 градусов в субботу и воскресенье соответственно. Дождь сменится мокрым снегом, но не в Челябинске, здесь будет просто моросить.
На следующей неделе дневные температуры продолжат удерживаться выше нуля.
До Нового года ещё больше двух месяцев, но уже появляются первые предвестники главного зимнего праздника. Уже 22 декабря в Челябинск приедет настоящий поезд Деда Мороза из Великого Устюга. Зимний волшебник также навестит детишек из других городов нашего региона. Продажа билетов стартовала во вторник, 22 октября. Рассказываем, какие развлечения привезёт с собой добрый дедушка с пушистой бородой.
А вот до Хэллоуина уже осталось не так долго. Челябинские киноманы уже вовсю готовятся к нему, и «Пчела» собрала для читателей подборку фильмов, которые помогут создать незабываемую атмосферу этого волшебного времени года.
Когда на тыквенный город спускается ночь — выходят они. Страшные зубастые существа с коварной ухмылкой уже готовы к новым нападениям. Кто мог подумать, что чем ближе зловещая дата, тем незавиднее судьба тыквенного домика. Оказалось, что в Хэллоуин маски милых зверят спадают с мордашек сурикатов. Жуткие кадры из вольера хищников показали в челябинском зоопарке.