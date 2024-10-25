Когда в Челябинской области дождь перейдёт в мокрый снег, рассказали синоптики

До Нового года ещё больше двух месяцев, но уже появляются первые предвестники главного зимнего праздника. Уже 22 декабря в Челябинск приедет настоящий поезд Деда Мороза из Великого Устюга. Зимний волшебник также навестит детишек из других городов нашего региона. Продажа билетов стартовала во вторник, 22 октября. Рассказываем, какие развлечения привезёт с собой добрый дедушка с пушистой бородой.