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В выходные в Башкирии пройдут дожди со снегом

Озвучен прогноз погоды на ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ожидается пасмурная и дождливая погода. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского гидрометцентра.

Так, в субботу, 26 октября, по всей территории Башкирии пройдут дожди и мокрый снег, в некоторых районах до умеренных. Также ожидается сильный порывистый ветер и туман на дорогах, видимость из-за которого ухудшится до 500 метров.

— Ночью столбики термометров покажут −3,+2°, днем +1,+6°, — говорится в прогнозе.

По словам метеорологов, характер погоды не изменится и в воскресенье, 27 октября.

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