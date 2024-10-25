В выходные в Башкирии пройдут дожди со снегом

В Башкирии ожидается пасмурная и дождливая погода. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского гидрометцентра.
Так, в субботу, 26 октября, по всей территории Башкирии пройдут дожди и мокрый снег, в некоторых районах до умеренных. Также ожидается сильный порывистый ветер и туман на дорогах, видимость из-за которого ухудшится до 500 метров.
— Ночью столбики термометров покажут −3,+2°, днем +1,+6°, — говорится в прогнозе.
По словам метеорологов, характер погоды не изменится и в воскресенье, 27 октября.
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