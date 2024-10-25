Митрополит Воронежский и Лискинский ушел с поста на пенсию

Сергий руководил епархией с 2003 года, и за это время количество храмов и духовенства значительно увеличилось. В РПЦ выразили благодарность за его более чем 20-летнее управление. Сергий будет проживать в Москве и получать содержание от Воронежского епархиального управления.
Главой Воронежской митрополии назначен епископ Сызранский и Шигонский Леонтий.
Губернатор Воронежской области выразил свою благодарность владыке Сергию.
— Есть такое красивое, величественное слово — «служение». Служение людям, служение Отечеству, служение Богу… Именно эти понятия, на мой взгляд, наиболее точно определяют миссию нашего глубокоуважаемого владыки на Воронежской земле. Не счесть, сколько добрых и благородных дел он свершил, скольким людям помог обрести веру в себя и в добро! Более двух десятков лет он дарил нашим землякам вдохновение и надежду, вразумлял и ободрял, помогал познавать сокровенные тайны текущей жизни жизни и будущего. И к верующим, и к атеистам относился с величайшими любовью и почтением, — написал в своем телеграм-канале Александр Гусев.
Глава региона рассказал, что весть об уходе с поста митрополита Воронежского и Лискинского Сергия принял с грустью, несмотря на то, что «почисление митрополита» произошло при соблюдении Устава РПЦ. Гусев выразил надежду на возможность выразить в ближайшее время личную благодарность. И что дружба между митрополитом и губернатором останется крепкой и теплой.
— Воронежская митрополия назначила своим главой владыку Леонтия, известного в миру как Василий Владимирович Козлов. Это решение было принято в соответствии с волей патриарха Кирилла и Священного Синода, что, несомненно, является правильным шагом. Новый митрополит продолжит лучшие духовные традиции региона. Дорогой и уважаемый владыка Леонтий, мы рады приветствовать вас в Воронеже! — добавил Александр Викторович.