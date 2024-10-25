Митрополит Воронежский и Лискинский ушел с поста на пенсию

— Есть такое красивое, величественное слово — «служение». Служение людям, служение Отечеству, служение Богу… Именно эти понятия, на мой взгляд, наиболее точно определяют миссию нашего глубокоуважаемого владыки на Воронежской земле. Не счесть, сколько добрых и благородных дел он свершил, скольким людям помог обрести веру в себя и в добро! Более двух десятков лет он дарил нашим землякам вдохновение и надежду, вразумлял и ободрял, помогал познавать сокровенные тайны текущей жизни жизни и будущего. И к верующим, и к атеистам относился с величайшими любовью и почтением, — написал в своем телеграм-канале Александр Гусев.