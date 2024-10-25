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С начала года в Иркутске снесли 38 самовольных строений

Иркутск, НИА-Байкал — В разных районах областного центра с начала текущего года были снесены 38 объектов самовольного строительства.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Все они выявлены в рамках муниципального земельного контроля. Преимущественно это нежилые и коммерческие здания, которые решениями судебных органов признаны незаконными и подлежащими сносу, сообщает пресс-служба мэрии.

Как пояснили в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Иркутска, демонтаж проводили собственники объектов и подрядные организации. Это было реализовано благодаря совместной работе службы судебных приставов и КУМИ.

«В ряде случаев владельцы, понимая всю ответственность, демонтировали незаконные объекты собственными силами. Так были снесены автомойка на Мичурина, 10; трехэтажное здание на Сурнова, 44; строения на Баррикад, 24а и Баррикад, 26; магазины в микрорайоне Первомайский, 76, на улице Муравьева, 2а и 2б», — рассказали в комитете по управлению муниципальным имуществом.

При сносе «самоволок» использовались и другие механизмы. Например, вместо собственника решение суда по демонтажу исполняли подрядные организации. Позднее затраченные на это денежные средства будут взысканы с должника. Подобная практика позволила сэкономить около 30 млн рублей из средств городского бюджета, она также способствует оперативному исполнению действующего законодательства.

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