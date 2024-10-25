С начала года в Иркутске снесли 38 самовольных строений

«В ряде случаев владельцы, понимая всю ответственность, демонтировали незаконные объекты собственными силами. Так были снесены автомойка на Мичурина, 10; трехэтажное здание на Сурнова, 44; строения на Баррикад, 24а и Баррикад, 26; магазины в микрорайоне Первомайский, 76, на улице Муравьева, 2а и 2б», — рассказали в комитете по управлению муниципальным имуществом.