Опавшую листву собирают во всех районах Иркутска

«Перед зимой прочищаем открытые лотки ливневой канализации. Сегодня такие мероприятие провели на улице Павла Красильникова. Также выполнили устройство дождеприемных колодцев на Жукова. Где необходимо, проводим регулировку высотного положения крышек колодцев», — рассказал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.