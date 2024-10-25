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Опавшую листву собирают во всех районах Иркутска

Иркутск, НИА-Байкал — В областном центре продолжается комплексная уборка улиц.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Сухую листву собирают на газонах вдоль проезжей части, на тротуарах. Для ее вывоза задействуют специализированную технику — КАМАЗы, погрузчики.

По поручению мэра Руслана Болотова дорожные службы работают круглосуточно. С 5:00 начинают вручную очищать остановки общественного транспорта, заездные и парковочные карманы, пешеходные переходы.

За прошедшие сутки собрали и вывезли листву с улиц Авиастроителей, 2-я Железнодорожная, Чайковского, Кайская, Розы Люксембург, Терешковой, Боткина, Академика Образцова, Сергеева, Маяковского, Фридриха Энгельса, Киевская, 4-я Советская, Карла Либкнехта, Депутатская, Дыбовского, Аэрофлотская, Дзержинского, Рабочего Штаба, Чудотворская, Красноармейская, Литвинова, Советская, Иркутской 30-й Дивизии и других.

«Перед зимой прочищаем открытые лотки ливневой канализации. Сегодня такие мероприятие провели на улице Павла Красильникова. Также выполнили устройство дождеприемных колодцев на Жукова. Где необходимо, проводим регулировку высотного положения крышек колодцев», — рассказал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Помимо этого, в городе продолжают грейдирование дорог частного сектора и ямочный ремонт. Такие работы проводят во всех районах Иркутска, сообщает пресс-служба мэрии.

ЖКХ