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До +9 градусов и дожди: последние выходные октября в Красноярске будут теплыми

Последние выходные октября в Красноярске будут теплыми.

Сейчас в Олбани: +9° 3 м/с 66% 758 мм рт. ст. +7°
Источник: Комсомольская правда

Последние выходные октября в краевом центре ожидаются необычно теплыми. По данным портала GISMETEO, завтра, 26 октября, столбики термометров покажут +9 градусов. Рассказываем о погоде в Красноярске на 26 и 27 октября.

Погода в Красноярске 26 октября

В субботу синоптики прогнозируют до +9 градусов тепла. Утром возможен небольшой дождь, а днем — облачно и без осадков. Ветер — до десяти метров в секунду. Ночью ожидается до +7.

Погода в Красноярске 27 октября

С самого утра в нашем городе будет туман, который прояснится к обеду. Днем воздух прогреется до +7 градусов, снова облачно и без осадков. Вечером прогнозируют дождь. Ночью похолодает до +3.