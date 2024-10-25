До +9 градусов и дожди: последние выходные октября в Красноярске будут теплыми

Последние выходные октября в краевом центре ожидаются необычно теплыми. По данным портала GISMETEO, завтра, 26 октября, столбики термометров покажут +9 градусов. Рассказываем о погоде в Красноярске на 26 и 27 октября.
Погода в Красноярске 26 октября
В субботу синоптики прогнозируют до +9 градусов тепла. Утром возможен небольшой дождь, а днем — облачно и без осадков. Ветер — до десяти метров в секунду. Ночью ожидается до +7.
Погода в Красноярске 27 октября
С самого утра в нашем городе будет туман, который прояснится к обеду. Днем воздух прогреется до +7 градусов, снова облачно и без осадков. Вечером прогнозируют дождь. Ночью похолодает до +3.