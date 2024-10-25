В Екатеринбурге полиция задержала 13 мигрантов

«Мероприятие проводилось на территории обслуживания отдела полиции № 4 Ленинского района», — заявили в ведомстве.
Сотрудники правоохранительных органов провели проверку в отношении 172 мигрантов. Из них, как выяснилось, 13 человек нарушили миграционное законодательство России.
Нарушителей отвезли в помещение для содержания задержанных. Решается вопрос об их депортации.
«В отношении них будет рассмотрен вопрос об административном выдворении за пределы Российской Федерации», — рассказали в полиции.
Напомним, недавно появилась информация, что в Екатеринбурге могут запретить мигрантам работать в общественном транспорте. Идея обсуждается уже несколько месяцев и уже готовится указ. А вопрос с дефицитом кадров необходимо решить привлечением в отрасль россиян, считает директор Союза автотранспортных предпринимателей Свердловской области Лилия Саранчук.