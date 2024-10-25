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В Екатеринбурге полиция задержала 13 мигрантов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 октября, ФедералПресс. В Екатеринбурге прошел рейд полиции по поимке нарушителей миграционного законодательства. Под прицел проверяющих попали более 170 человек, сообщили в пресс-группе городского УМВД.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Мероприятие проводилось на территории обслуживания отдела полиции № 4 Ленинского района», — заявили в ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов провели проверку в отношении 172 мигрантов. Из них, как выяснилось, 13 человек нарушили миграционное законодательство России.

Нарушителей отвезли в помещение для содержания задержанных. Решается вопрос об их депортации.

«В отношении них будет рассмотрен вопрос об административном выдворении за пределы Российской Федерации», — рассказали в полиции.

Напомним, недавно появилась информация, что в Екатеринбурге могут запретить мигрантам работать в общественном транспорте. Идея обсуждается уже несколько месяцев и уже готовится указ. А вопрос с дефицитом кадров необходимо решить привлечением в отрасль россиян, считает директор Союза автотранспортных предпринимателей Свердловской области Лилия Саранчук.