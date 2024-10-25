В Екатеринбурге полиция задержала 13 мигрантов

Напомним, недавно появилась информация, что в Екатеринбурге могут запретить мигрантам работать в общественном транспорте. Идея обсуждается уже несколько месяцев и уже готовится указ. А вопрос с дефицитом кадров необходимо решить привлечением в отрасль россиян, считает директор Союза автотранспортных предпринимателей Свердловской области Лилия Саранчук.