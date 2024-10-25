В Омске изменится схема движения трамваев в сторону Котельникова

В мэрии сообщили, что из-за ремонтных работ изменятся схемы движения трамваев на участке пересечения улиц Котельникова и Марченко. Как отметили в Департаменте транспорта Омска, здесь продолжаются работы по капитальному ремонту трамвайных путей В связи с этим будут временно изменены схемы движения трамваев.