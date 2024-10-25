В Омске изменится схема движения трамваев в сторону Котельникова

В мэрии сообщили, что из-за ремонтных работ изменятся схемы движения трамваев на участке пересечения улиц Котельникова и Марченко. Как отметили в Департаменте транспорта Омска, здесь продолжаются работы по капитальному ремонту трамвайных путей В связи с этим будут временно изменены схемы движения трамваев.
С 21:30 25 октября до 5:30 26 октября трамваи четырёх маршрутов, следующих в сторону улицы Котельникова, будут временно направляться до трамвайного депо.
Маршрут № 2 после 21:20: от конечной остановки «Улица Богдана Хмельницкого».Маршрут № 4 после 20:20: от конечной остановки «Посёлок Амурский».Маршрут № 8 после 20:40: от конечной остановки «Улица Богдана Хмельницкого».Маршрут № 9 после 20:50: от конечной остановки «3-й Разъезд».