В Самарской области прошел рейд на овощной базе в Кировском районе

В Самарской области сотрудники полиции совместно с бойцами ОМОН и росгвардейцами проводят профилактические мероприятия. Очередной рейд прошел на овощной базе в Кировском районе.
Во время рейда правоохранители проверили более 90 мигрантов и пресекли 21 нарушение миграционного законодательства. В отношении двух иностранцев составили протоколы за незаконную трудовую деятельность в РФ. К ответственности за нарушение правил въезда в страну также привлекли еще 19 человек.
— В военные комиссариаты с торгового объекта доставили 10 граждан РФ, не состоящих на воинском учете для дальнейшей постановки, — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.