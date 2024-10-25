В Самарской области прошел рейд на овощной базе в Кировском районе

Во время рейда правоохранители проверили более 90 мигрантов и пресекли 21 нарушение миграционного законодательства. В отношении двух иностранцев составили протоколы за незаконную трудовую деятельность в РФ. К ответственности за нарушение правил въезда в страну также привлекли еще 19 человек.