Топ-5 новостей в Молдове 25 октября

1. Наркопритон в самом центре Кишинева: Жильцы дома совсем отчаялись — «невозможно жить, все подъезды загажены, домофоны выломаны, а полиция не реагирует».
2. У Майи Санду большие проблемы из-за надменного характера: «Будьте ближе к народу Молдовы, потому что народ может и наказать» — мнение эксперта.
3. Загадочная смерть молдаванки в Румынии: Не болела, и вдруг скончалась, а ее маму даже не подпустили к дочери попрощаться, — правоохранительные органы завели дело и инициировали эксгумацию.
4. Детей «кукурузы» и «винограда» в Молдове стало больше, рожают в дороге: Только за последние два года закрыто 5 родительных отделений в районах.
5. Волна ненависти, поднятая в Молдове активистами ПАС после спича о врагах в ночь после выборов, никем остановлена не будет: Санду не осуждает истерики и угрозы в соцсетях, она лишь предложила объединиться.