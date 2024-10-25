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Топ-5 новостей в Молдове 25 октября

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 25 октября 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

1. Наркопритон в самом центре Кишинева: Жильцы дома совсем отчаялись — «невозможно жить, все подъезды загажены, домофоны выломаны, а полиция не реагирует».

2. У Майи Санду большие проблемы из-за надменного характера: «Будьте ближе к народу Молдовы, потому что народ может и наказать» — мнение эксперта.

3. Загадочная смерть молдаванки в Румынии: Не болела, и вдруг скончалась, а ее маму даже не подпустили к дочери попрощаться, — правоохранительные органы завели дело и инициировали эксгумацию.

4. Детей «кукурузы» и «винограда» в Молдове стало больше, рожают в дороге: Только за последние два года закрыто 5 родительных отделений в районах.

5. Волна ненависти, поднятая в Молдове активистами ПАС после спича о врагах в ночь после выборов, никем остановлена не будет: Санду не осуждает истерики и угрозы в соцсетях, она лишь предложила объединиться.

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