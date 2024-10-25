Чувствительность гибких сенсоров для встраивания в одежду и браслеты повысили

«Детекторы обладают сочетанием характеристик, которые делают их практически не имеющими аналогов в мире. Это высокая чувствительность, способность различать поляризацию света и гибкость. Такие сенсоры подходят для использования в качестве элементов систем мониторинга здоровья, которые могут встраиваться в одежду или браслеты. В перспективе они также могут применяться в составе систем экомониторинга», — сказали корреспонденту ТАСС в университете.