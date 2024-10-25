Чувствительность гибких сенсоров для встраивания в одежду и браслеты повысили

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Специалисты Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) увеличили чувствительность фотодетекторов для «умной» одежды и браслетов, способных следить за показателями здоровья пользователя. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Детекторы обладают сочетанием характеристик, которые делают их практически не имеющими аналогов в мире. Это высокая чувствительность, способность различать поляризацию света и гибкость. Такие сенсоры подходят для использования в качестве элементов систем мониторинга здоровья, которые могут встраиваться в одежду или браслеты. В перспективе они также могут применяться в составе систем экомониторинга», — сказали корреспонденту ТАСС в университете.
Фотодетекторы — это оптические сенсоры, которые используются в электронике и солнечных батареях. Созданные учеными фотодетекторы основаны на двумерных полупроводниковых пленках из дисульфида молибдена. Именно этот элемент позволил в 40 раз в сравнении с более ранними разработками ученых РТУ МИРЭА увеличить чувствительность сенсоров к свету — с 1,8 мА/Вт до 70 мА/Вт.
Авторам также удалось сохранить быстродействие детекторов за счет специального алгоритма, сокращающего в несколько десятков раз время отклика устройства. Асимметричные плазмонные решетки, в свою очередь, усилили поглощение света и позволили детекторам различать поляризацию света, сохраняя при этом гибкость и малую толщину.
«Исследование показало, что наши фотодетекторы демонстрируют улучшенные характеристики фотоотклика и степени линейной поляризации. Если представить фотодетектор в виде тонкой сети, натянутой для улавливания света, дефекты в пленках дисульфида молибдена действуют как дополнительные узлы в этой сети, которые эффективно захватывают больше фотонов, увеличивая фототок и повышая чувствительность устройства», — отметил кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Сергей Лавров, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Помимо фитнес-браслетов и «умной» одежды, разработка может быть востребована при создании новых систем оптической связи, радаров и нанофотоники, считают ученые. Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда и Минобрнауки РФ.