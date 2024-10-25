100-летнего ветерана Великой Отечественной войны поздравили в Алматы

Как передает пресс-служба Алматинского гарнизона, поздравили ветерана:
- военнослужащие Управления по делам обороны Медеуского района;
- руководство Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи;
- представители Совета ветеранов Вооруженных Сил РК.
«Жизненный путь Камбара Сарсенова — это яркий пример мужества, верности долгу и преданности Родине».
В знак уважения курсанты института прошли перед ветераном торжественным маршем. Юбиляр с благодарностью принял поздравления, дал благословение и пожелал жителям Казахстана мира и благополучия.
Несмотря на свои 100 лет, ветеран рассказал о трудностях военного времени и поделился суровыми воспоминаниями. С его слов, он сражался в Беларуси, Латвии, Литве и участвовал во взятии Кенигсберга.
За годы военной службы был трижды ранен и награжден:
- орденами Отечественной войны I и II степени;
- орденами Славы II и III степени;
- орденом Красной Звезды;
- многочисленными медалями.
После войны Камбар Сарсенов служил в органах МВД, а затем долгое время работал в энергетической системе Алматы.