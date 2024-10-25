В Омске объявили акцию по сбору старых покрышек

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области объявило о начале второго этапа программы по сбору отработанных шин. С 28 октября по 3 ноября в Омске будут работать пять пунктов приёма, куда жители могут бесплатно сдать ненужные шины.
Пункты приёма расположены на территории автозаправочных станций «Топлайн»: проспект Сибирский, 15;улица Зелёная, 15/1;улица Мельничная, 128/1;Сыропятский тракт, 4;Красноярский тракт, 89/1. Также можно привезти шины в ПАО «Татнефть» по адресу Красноярский тракт, 115/4 в рабочие дни с 8:00 до 15:00.
Цель программы «Второй заезд» — предотвратить образование несанкционированных свалок шин в Омске. После завершения программы все собранные шины будут отправлены на переработку.