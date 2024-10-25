«Пошел на кладбище посетить могилы родителей». Под Костюковичами сельчанин нашел в поле скелет человека, пропавшего в мае 2024

Согласно результатам генетической экспертизы, установлено, что умершим является 49-летний местный житель, про судьбу которого ничего не было известно в последние месяцы. Со слов родственников, он пошел на кладбище, чтобы посетить могилы родителей, но домой не вернулся. Также говорится, что обстоятельств, которые указывали бы на криминальный характер смерти, не установлено.