«Пошел на кладбище посетить могилы родителей». Под Костюковичами сельчанин нашел в поле скелет человека, пропавшего в мае 2024

Под Костюковичами мужчина пошел на кладбище и не вернулся — останки нашли в поле. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
Сообщается, что в конце июля 2024 года в Костюковичском районе на поле в момент уборки зерновых работник хозяйства нашел скелетированный труп человека. Об этом он заявил в милицию. На место выехали сотрудники следственно-оперативной группы с участием специалистов ГКСЭ.
Сказано, что документов, удостоверяющих личность, а также каких-либо особых примет, личных вещей, за исключением ботинок и одежды, по которым можно было бы опознать человека, обнаружено не было. Правоохранители предположили, что останки могут принадлежать жителю одной из близлежащих деревень, пропавшего без вести в мае 2024 года.
Под Костюковичами мужчина пошел на кладбище и не вернулся — его останки нашли в поле. Фото: sudexpert.gov.by.
Согласно результатам генетической экспертизы, установлено, что умершим является 49-летний местный житель, про судьбу которого ничего не было известно в последние месяцы. Со слов родственников, он пошел на кладбище, чтобы посетить могилы родителей, но домой не вернулся. Также говорится, что обстоятельств, которые указывали бы на криминальный характер смерти, не установлено.
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