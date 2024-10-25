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В Башкирии супружеская пара отметила бриллиантовую свадьбу

В Стерлибашевском районе Равил Биктимерович и Назия Лутфрахмановна Галиевы отпраздновали бриллиантовую свадьбу — 60 лет совместной жизни.

Источник: ТГ-канал Владимира Спеле

Они поженились 24 октября 1964 года и с тех пор живут душа в душу. Юбиляров поздравили сотрудники ЗАГСа и районной администрации. Им вручили памятный подарок и поздравительный адрес от имени Главы Башкирии.

«Оба коренные стерлибашевцы, дети войны, большие труженики, сейчас уже ветераны труда. Юбиляры по праву являются гордостью села и района, которые сохранили любовь и уважение друг к другу, несмотря на жизненные невзгоды и трудности», — написал о «бриллиантовой» паре председатель госкомюстиции Владимир Спеле.