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В Самаре сообщили о включении тепла в общественном транспорте

Отопление появилось в самарских трамваях и троллейбусах.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре продолжается подключение домов и социальных объектов к отоплению. Без внимания не остался и общественный транспорт.

О включении тепла в трамваях и троллейбусах сообщили пользователи социальных сетей. Самарцы рассказали, что теперь в транспорте комфортно, но из-за пробок в час пик становится невыносимо жарко от количества людей. Специалисты отмечают, что перед запуском прошли работы по проверке оборудования, а тепло стали подавать, как только на улице установилась холодная погода.

Кроме того, также отопление появилось в автобусах. Местным жителям рекомендуют быть внимательнее и не ставить обувь на батареи, это может спровоцировать короткое замыкание.

ЖКХ