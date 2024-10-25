В Самаре сообщили о включении тепла в общественном транспорте

О включении тепла в трамваях и троллейбусах сообщили пользователи социальных сетей. Самарцы рассказали, что теперь в транспорте комфортно, но из-за пробок в час пик становится невыносимо жарко от количества людей. Специалисты отмечают, что перед запуском прошли работы по проверке оборудования, а тепло стали подавать, как только на улице установилась холодная погода.