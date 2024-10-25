В Самаре сообщили о включении тепла в общественном транспорте

В Самаре продолжается подключение домов и социальных объектов к отоплению. Без внимания не остался и общественный транспорт.
О включении тепла в трамваях и троллейбусах сообщили пользователи социальных сетей. Самарцы рассказали, что теперь в транспорте комфортно, но из-за пробок в час пик становится невыносимо жарко от количества людей. Специалисты отмечают, что перед запуском прошли работы по проверке оборудования, а тепло стали подавать, как только на улице установилась холодная погода.
Кроме того, также отопление появилось в автобусах. Местным жителям рекомендуют быть внимательнее и не ставить обувь на батареи, это может спровоцировать короткое замыкание.