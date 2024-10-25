В Омской области людей травили хлоркой в водопроводной воде

Прокуратура Горьковского района Омской области с привлечением специалистов Роспотребнадзора организовала проверку размещенной в СМИ информации о превышении содержания хлора в водопроводной воде в селе Лежанка.
В ходе проверки прокурор района Виктор Копыльцов посетил насосную станцию и провёл беседу с представителями организации, ответственной за водоснабжение. Было установлено, что в систему подачи воды было добавлено средство для обеззараживания на основе хлора в неправильной концентрации, что привело к чрезмерному хлорированию воды. Жители села жаловались на появление пены и неприятный запах.
Прокуратура приняла меры по очистке водопроводной системы села от хлорсодержащего препарата, что было подтверждено результатами лабораторных анализов воды в различных точках населённого пункта.
Прокуратура выразила недовольство качеством услуг, предоставляемых организацией «Районные коммунальные сети», и направила представление руководителю организации с требованием устранить недостатки в сфере водоснабжения. Кроме того, было возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства, которое будет передано в Роспотребнадзор для дальнейшего рассмотрения.