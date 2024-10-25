В Омской области людей травили хлоркой в водопроводной воде

В ходе проверки прокурор района Виктор Копыльцов посетил насосную станцию и провёл беседу с представителями организации, ответственной за водоснабжение. Было установлено, что в систему подачи воды было добавлено средство для обеззараживания на основе хлора в неправильной концентрации, что привело к чрезмерному хлорированию воды. Жители села жаловались на появление пены и неприятный запах.