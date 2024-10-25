Готовьтесь к заморозкам: перепись течей и подтоплений начали жители Владивостока

Жители многострадального района Борисенко — Сафонова и смежных улиц, где в этом году ведутся раскопки в рамках модернизации теплосетей, сетуют на регулярные подтопления в районе рынка «Пятачок» на улице Героев Хасана. Ливневая канализация здесь есть, но её решётки постоянно забиты листвой, которую никто не убирает. Прочистку ливнёвки обещают провести по графику специалистов предприятия «Содержание городских территорий» после завершения всех ремонтных работ до конца четвертого квартала. Однако первые заморозки могут ударить раньше.