Готовьтесь к заморозкам: перепись течей и подтоплений начали жители Владивостока

Перечень проблемных зон ведут в telegram-каналах городских микрорайонов и в официальном чате главы администрации Владивостока Константина Шестакова. Граждане сообщают, что на улицы Нейбута и Адмирала Юмашева бежит течь со стороны Зеленого Угла. На Выселковой течёт вода в районе «Китай-Города» и поворота на Снеговую Падь возле АЗС.
В ответ на жалобу горожанки о течи кипятка в районе школы № 26 на улице Хабаровской представитель МЦУ Владивостока в чате Константина Шестакова ответил: «В Примводоканале сообщили, что аварийную ситуацию устранили в день возникновения». Женщина в ответ заявила, что ручей кипятка по-прежнему на месте. (Возможно, это повторный порыв).
Между домами № 4 и № 6 по улице Херсонской продолжительное время текут канализационные стоки. В чате мэра пишут, что бригада рабочих приезжала на место, но скоро уехала, ничего не предприняв. Чиновники уверяют, что Примводоканал возьмёт пробы воды для того, чтобы определить, откуда течёт вода (и в чьей компетенции решение проблемы течи).
Серьёзные проблемы имеются на улице Иртышской, 23с7 (фабрика «Люсамб»). Там ремонтировали дорогу на протяжении трёх недель, но систему отведения стоков не организовали. Из-за отсутствия водосточной канавы вода бежит по тротуару и проезжей части. У местных жителей возникает закономерный вопрос: «Сколько продержится эта новая дорога и тротуар со слоем асфальта 5 см, который держится на слое щебня, подмываемого сточными и грунтовыми водами?».
На проспекте Острякова в районе пешеходного перехода между домами № 7 и № 10 в процессе ремонта смонтировали решётку ливневой канализации с таким уклоном, что стоки бегут, не попадая в колодец. Участок превращается в болото, водителям и пешеходам при заморозках придётся непросто (а переход нерегулируемый…).
Жители многострадального района Борисенко — Сафонова и смежных улиц, где в этом году ведутся раскопки в рамках модернизации теплосетей, сетуют на регулярные подтопления в районе рынка «Пятачок» на улице Героев Хасана. Ливневая канализация здесь есть, но её решётки постоянно забиты листвой, которую никто не убирает. Прочистку ливнёвки обещают провести по графику специалистов предприятия «Содержание городских территорий» после завершения всех ремонтных работ до конца четвертого квартала. Однако первые заморозки могут ударить раньше.
Так что водителям, которые до сих пор не успели «переобуть» автомобили в зимние покрышки, рекомендуется сделать это. Дорожная обстановка при первых заморозках обещает быть непростой.